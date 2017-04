Un 25 aprile con un cielo “ballerino”

Sacro Monte tra le nubi

Che tempo dobbiamo aspettarci per il 25 aprile? Una giornata grigia, con qualche pioggia nell’area delle Prealpi e, all’opposto, qualche sprazzo di sole e di azzurro nella zona della pianura.

Per la giornata del 25 aprile, il Centro Geofisico Prealpino prevede su Alpi, Prealpi e alta pianura cielo nuvoloso con a tratti qualche debole pioggia e dal tardo pomeriggio rovesci via via più diffusi, mentre sulla pianura alternanza di nuvole e sole, perlopiù asciutto. Le temperature saranno comprese tra le minime di 8/10 e le massime 15/21 gradi. Vento in quota debole da WSW, in serata moderato/forte da SW. Al suolo debole variabile. Per oggi, lunedì 24, invece è prevista nuvolosità spesso estesa, ma a tratti un po’ di sole nelle ore centrali. In giornata asciutto salvo qualche goccia di pioggia perlopiù sulle Prealpi. In serata possibile qualche locale rovescio in transito anche sulla pianura.

Il metereologo dilettante Marcello Mazzoleni (che fa previsioni localizzate sull’area tra Basso Varesotto, Alto Milanese e Magentino) prevede per martedì “notte in parte stellata e da nuvolosa a molto nuvolosa per nubi medio-alte e nubi basse irregolari; in mattinata in parte soleggiato con cielo da molto nuvoloso a nuvoloso per nubi medio-basse con sprazzi di azzurro; dal mezzogiorno e nel pomeriggio tempo in parte soleggiato con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi medio-basse con sprazzi di azzurro, poi in serata cielo solo in parte stellato e perlopiù molto nuvoloso per nubi medio-basse. Ventilato a regime di brezza”.