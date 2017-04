Un ambulatorio infermieristico apre in via De Amicis

infermiere apertura

Apre a Cardano al Campo un ambulatorio infermieristico. L’inaugurazione avverrà sabato 15 aprile in Via De Amicis n°7 alle ore 11:00 sabato 15 aprile.

Sarà un punto di riferimento per la realtà cittadina locale, promosso da Nursingcoop Cooperativa Sociale. L’apertura è stata possibile grazie alla collaborazione tra Michele Paiotta, ex infermiere militare con esperienza di missioni Nato in Italia e all’estero ed oggi Ufficiale in Riserva del Corpo Militare della Croce Rossa e l’Azienda municipalizzata ASSP.

Questo nuovo, insieme agli altri ambulatori dell’infermiere di famiglia già presenti sul territorio varesino, partecipano, uniti, al progetto Global Care Italia, promosso dall’APS Maya “Salute è Benessere” configurando un’autentica rete di cure capillarmente distribuite sul territorio, atte oltre che a sviluppare la presa in carico della cronicità, a gestirne anche la prevenzione, la riduzione degli accessi al pronto soccorso e la Care Mission.

In occasione dell’evento, verranno rese note inoltre, ulteriori informazioni riguardo il servizio di rete usufruibile, le partnership e le strategie che Global Care Italia prevede di implementare per organizzare e gestire al meglio un servizio di prossimità a impronta multidisciplinare ma a gestione infermieristica.

Interverranno Il Sindaco, la Presidente ASSP, il Presidente IPASVI Varese, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Gallarate, il Comandante della Polizia Locale, il Presidente di Cittadinanzattiva Varese, il Presidente APS MAYA .