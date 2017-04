Un caffè con Marcello e Daniela nel loro B&B

Dopo aver girato per mezza provincia il tour di Indovina chi Porta il Caffè ha fatto tappa anche a Varese. Ad accoglierci nella loro casa ai piedi del Sacro Monte sono stati Marcello e Daniela con una dozzina di amici.

Lui toscano, lei sarda, sono infine approdati a Varese in una casa particolare dato che due anni fa anno deciso di trasformare una stanza della casa in un Bed & Breakfast. Douglas House, questo il nome della struttura in cui «accogliamo tanti stranieri che vengono a Varese per tanti motivi diversi» raccontano.

E la serata, tra un aperitivo preparato da Daniela e il caffè della nostra Mokona Bialetti, è stata un tuffo nel passato e nel futuro. Tutti gli invitati, infatti, c’erano quando 20 anni fa è nato VareseNews anche se -come molti- l’anno scoperto solo qualche anno dopo. Ma adesso «è la prima cosa che leggiamo al mattino, anche quando siamo in vacanza».