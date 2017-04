Un concerto per aiutare Emergency

emergency e gino strada

Domenica 30 aprile alle ore 17,30 nella sala Nevera di via Santurio 2 a Saronno andrà in scena il concerto “Una chitarra per Emergency”

Alla chitarra si esibirà Gianluca San Vito, note che saranno intervallate dalle “Letture e Musica di Pace” con l’attrice Annalisa Brianzi.

L’ingresso è libero.