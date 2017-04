Un corso su un “Piccolo Lago” di Stelle Michelin

stelle michelin chef

A Busto Arsizio il primo appuntamento con i corsi Tigros è giovedì 20 aprile alle 17, con “La storia delle due stelle Michelin del Piccolo Lago”: a parlare del ristorante di Marco Sacco, che rappresenta una piccola perla gastronomica di Verbania, e del suo successo che combina creatività e grandi materie prime del territorio, c’è chef Silvestro Zanella.

Il racconto sarà attraverso le loro ricette di punta, di cui lo chef racconterà i segreti ai corsisti.

Come sempre, ormai l’iscrizione al corso è chiuso. Nulla vieta però di passare dal ristorante Buongusto di via Pirandello, anche se non si sarà proprio in prima fila. I corsi sono gratuiti. Potete vedere i prossimi e iscrivervi su www.tigros.it: la preiscrizione ai vari corsi è possibile sul sito stesso, scegliendo il proprio corso preferito o chiamando il numero verde Tigros 800905033.

In ogni caso, noi lo seguiremo come sempre con il liveblog: che potete vedee qui sotto, o potete visualizzare cliccando qui.