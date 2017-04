Un defibrillaotre per la scuola ottiene più di mille voti

Foto varie di sport

Si sono chiuse le votazioni peri progetti in gara per l’assegnazione del bando di Aviva e il polo scolastico di Cislago è risultato essere il primo classificato. Ora una giuria valutare i progetti dei finalisti per l’assegnazione del premio, ovvero un defibrillatore per la scuola. Ad attuare il progetto “Amici del cuore” è direttamente un gruppo di papà della scuola Don Luigi Monza, con l’associazione Adriana Braga.

«Grazie a 11.271 voti siamo passati in prima posizione e il progetto passerà ora al vaglio della commissione con gli altri classificati – spiegano dall’associazione Cislagocuore, che ha appoggiato il progetto dei genitori della scuola -. I progetti giudicati più meritevoli riceveranno il fondo messo in palio per essere realizzato. Grazie a più di 1.100 persone che ci hanno supportato il primo passo verso la cardioprotezione della scuola Don Luigi Monza di Cislago e alla realizzazione di corsi sanitari per bambini e genitori è fatto».