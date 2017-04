Un dipinto di Palma il Giovane in mostra

Foto varie

Sabato 8 aprile e domenica 9 dalle ore 10 alle 18 sarà in mostra presso l’Oratorio Visconteo una “Deposizione” su legno realizzata da Palma il Giovane, pittore che ha operato nella seconda metà del 1500 in area veneziana e non solo e che, ultimamente, sta conoscendo una tardiva riscoperta da parte della critica di settore.

Un grande Maestro dell’Arte, dimenticano purtroppo per molto tempo, almeno dal grande pubblico dei non esperti che però potevano ammirare la sua opera, senza saperlo, visitando Venezia (come il Martirio di San Lorenzo presso la Chiesa di San Giacomo dall’Orio o la decorazione dell’Oratorio dei Crociferi), ma non solo.

Dopo la mostra di tre opere di Guido Reni a dicembre, questa proposta di Adelio Airaghi e di Volarte Italia porta ancora ad Albizzate un importantissimo appuntamento con l’arte senza dubbio un unicum da non perdere. Anche in questa occasione la vigilanza dei Carabinieri in congedo di Mornago garantirà la sicurezza.