Un film americano per il romanzo di Silvio Raffo. Con la diva Emilie Clarke

Ci sarà anche Emilie Clarke, la diva de “Il trono di Spade”, nel film americano tratto dal romanzo del varesino Silvio Raffo, ex professore molto conosciuto in provincia e anche traduttore di Emilie Dickinson. Il film porta il titolo “The voice of the store”, è tratto dal romanzo italiano “La Voce della Pietra” ed è diretto dall’esordiente Eric D. Howell. Nel cast anche Marton Csoskas (tra i protagonisti del film “The Equalizer”) e l’attrice italiana Caterina Murino (già protagonista di 007 – Casino Royale).

Il film è già pronto e in autunno sarà presentato nei festival in giro per il mondo. “The voice of the storm” è un thriller soprannaturale che racconta la storia di Verena (interpretata dalla Clarke), un’infermiera che tenterà di aiutare un ragazzo a superare il trauma della morte prematura della madre avvenuta un anno prima. Il ragazzo si rifiuta di parlare e sembra posseduto da una forza maligna che dimora nella sua stessa casa.

L’attrice protagonista Emilie Clarke ha raggiunto il successo grazie alla serie tv “Il trono di spade” dove interpreta “la madre dei draghi”. Tra le attrici più richieste del momento, ha lanciato il film tratto dal libro di Raffo anche in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera: «Spero tanto che uno dei miei ultimi impegni, La voce della pietra, dal libro dell’autore italiano molto premiato, Silvio Raffo, partecipi a tutti i prossimi e importanti festival».