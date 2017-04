Un giorno da chimico alla Lamberti per gli alunni albizzatesi

Foto varie

Dalla teoria alla pratica. Sulla scia del successo dello scorso anno il Direttore dello stabilimento Lamberti di Albizzate, Fabio Viola, ha presentato oggi alle autorità e alla stampa i risultati della seconda edizione del progetto didattico “Un giorno da Chimico in Lamberti”.

Nato dalla collaborazione tra l’azienda e il Comune, l’iniziativa si è articolata in 9 incontri tra i primi di marzo e il mese di aprile che hanno consentito alle classi IV e V delle scuole elementari di Albizzate e Valdarno e II e III media di Albizzate di vivere una giornata all’insegna della didattica attiva.

Nove le classi partecipanti, per un totale di circa 170 studenti coinvolti che hanno avuto l’opportunità di accedere a materiali e strumentazioni tecniche dello stabilimento Lamberti per sperimentare nella pratica quanto appreso sui banchi di scuola, sotto la guida esperta di 25 tra manager, ricercatori, scienziati e chimici Lamberti, trasformatisi in “maestri speciali” per un giorno.

Gli incontri prevedevano l’introduzione degli argomenti in aula e, dopo una pausa merenda, la sperimentazione a gruppi in laboratorio. Al termine della mattinata, i partecipanti hanno ricevuto in dono tre libretti dedicati ai principali temi trattati – materia, energia e ambiente – per condividere con le proprie famiglie l’importanza di una chimica intelligente e sostenibile e il ruolo strategico del comparto nella vita di tutti i giorni.

«Si tratta di un’iniziativa di alto profilo che vede impegnati i nostri ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado nel conoscere un mondo a loro nuovo, in un settore delicato come quello chimico – ha dichiarato nel suo intervento il Sindaco Mirko Vittorio Zorzo – Sicuramente questi incontri hanno portato entusiasmo e, fin da subito, si è riscontrata una sentita accoglienza e una grande disponibilità da parte dell’azienda Lamberti nell’attuare la convenzione ambientale in essere».

«Siamo molto contenti – ha concluso Fabio Viola – che anche quest’anno l’iniziativa abbia riscosso un grande successo sia da parte degli alunni, che al termine dei laboratori si dimostrano sempre entusiasti, sia da parte dei docenti, i quali ci confermano in tutte le occasioni l’utilità dell’attività didattica presso Lamberti quale prezioso complemento rispetto a quanto fatto a scuola».