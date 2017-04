Un gran weekend a Volandia, tra voli in elicottero e nuovo padiglione modellismo

Volandia generico

Un padiglione nuovo, tra storiche collezioni e nuove acquisizioni: giovedì 13 aprile, alle 19 a Volandia sarà inaugurato il nuovo padiglione dedicato al Modellismo.

Lo spazio comprende – oltre alla Collezione Piazzai, 1200 modellini aeronautici – anche due nuovi plastici Marklin: uno storico della fine degli anni Cinquanta (donazione Bonecchi) e uno recente a tema invernale (donazione della Pro Loco di Cornaredo). Inoltre verranno presentati i modelli statici aeronautici e militari del gruppo IPMS di Legnano e la ricca collezione navale militare di Carlo Bardelli, tra cui spiccano pezzi di pregio pluripremiati in numerose mostre e ampiamente documentati con adeguata cartellonistica. In ultimo, sempre a tema navale, sul soppalco sarà esposto in maniera permanente anche una spettacolare riproduzione di un porto del Settecento, opera del modellista Michele Bottalico, precedentemente esposto al Museo di Palazzolo sull’Oglio.

Fiore all’occhiello del nuovo padiglione è il plastico Ogliari – il più grande plastico d’Italia – a cui, grazie al sapiente lavoro dei volontari, sono state sostituite ben sei linee di binari con altrettanti nuovi, riportando così la “Città ideale” del professor Ogliari alla piena funzionalità. Oltre 200 mq di superficie, 400 mt di binari, circa 500 vagoni ferroviari, una mongolfiera, un dirigibile, un centinaio fra aerei ed elicotteri, un mondo in movimento che lascerà grandi ‎e piccini a bocca aperta.

Quella di domani sera sarà anche l’occasione per presentare l’accordo tra Volandia e Hornby che presenterà negli storici padiglioni Caproni una nuova locomotiva di pregio.

Ma a Volandia le sorprese non finisco mai e per il giorno di Pasqua e Pasquetta – a partire dalle 10.30 fino a fine giornata - si vola in elicottero: 10 minuti a bordo di un Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil in partenza e arrivo dal pratone fronte Malpensa del museo con sorvolo della pista Pirelli e della valle del Ticino, con 5 passeggeri per volta a bordo. Si ricorda che l’attività è subordinata alle condizioni di visibilità (minimo 5 km in quota, altrimenti non viene autorizzato il volo). Prima del volo avrà luogo un breve briefing sulle procedure di sicurezza in atto a bordo dell’elicottero e sul codice di comportamento. I costi sono di 50 euro per adulti, 35 euro per i bambini, per prenotarsi inviare una mail a booking@volandia.it.