Un incontro per conoscere il piano di protezione civile

Giovedì 6 aprile 2017 alle ore 21 all’Auditorium comunale, presentazione del Piano comunale di emergenza del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Redatto in collaborazione con la Comunità montana “Valli del Verbano”, il Piano sarà illustrato dagli stessi estensori del documento, Fabio Bardelli e Angelo Campoleoni.

Si tratta di un passaggio fondamentale d’informazione rivolto ai cittadini, che sono chiamati a meglio conoscere a quali rischi è sottoposto il territorio di riferimento e quali sono i comportamenti da tenersi in caso di calamità. Durante la serata, sarà presentata anche un’apposita “App” che si può scaricare gratuitamente sugli smartphone, in grado di tenere tutti informati sulle ultime novità.

Dopo i tragici eventi naturali che hanno coinvolto negli ultimi anni il nostro Paese, il tema della Protezione Civile e della difesa naturale hanno senza dubbio fatto breccia nell’opinione pubblica, anche locale.

Fondamentale è conoscere le possibili calamità per imparare a prevenirle. Per questo, tutta la popolazione è invitata a partecipare alla serata.

Per chi volesse consultare direttamente il Piano, può visualizzarlo sul sito istituzionale del Comune, a questo indirizzo .

«Una serata importante per approfondire uno dei tanti temi che tolgono il sonno a noi Sindaci», dice il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera. «Ringrazio innanzitutto il mio Vicesindaco Andrea Morandi che si è speso in prima persona per portare a compimento in modo condiviso il progetto, e con lui l’intero Gruppo comunale di Protezione Civile che non ha mancato di far giungere le proprie osservazioni, particolarmente importante perché vengono da chi le calamità naturali le vive sul campo. E, ovviamente, grazie alla Comunità Montana “Valli del Verbano” che con la gestione associata di Protezione civile ha dato un impulso decisivo alla diffusione della cultura della prevenzione. Ne è riprova l’ottima accoglienza che la presentazione del Piano Comunale ha ottenuto nel mondo della nostra scuola dell’obbligo. Il Funzionario Fabio Bardelli è sempre in prima fila per ogni cosa, e con lui va menzionato il grande lavoro di Angelo Campoleoni, un nostro concittadino che abbiamo ritrovato con grande piacere nella sua veste di professionista del settore».