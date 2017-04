Un incontro per dire “no” a bullismo e cyberbullismo

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Il prossimo 20 aprile, giovedì, dalle ore 10.30 alle 12 presso la sala Polivalente del Comune di Cuveglio di Piazza Marconi 1, l’Associazione violeNzadOnna organizza un incontro dei ragazzi della Scuola secondaria Statale G. Marconi per parlare di bullismo e cyberbullismo.

Parteciperanno le Forze dell’ordine nella persona del maresciallo Notturno della caserma dei carabinieri di Cuvio e la Psicologa Erica Gilardini Psicoterapeuta Infanzia Adolescenza Coppia Terapeuta EMDR.

Bullismo e cyberbullismo due fenomeni terribili che devono essere conosciuti in tutti i loro devastanti effetti.

«L’ amministrazione comunale di Cuveglio sensibile come sempre alle problematiche di prevenzione della violenza in tutti i suoi aspetti si è subito spesa per organizzare in sinergia con il maresciallo e la direzione didattica del plesso scolastico un incontro che servirà ai ragazzi per prestare attenzione ai loro comportamenti e in particolare alla pericolosità del non corretto uso dei social e darà risposte non solo teoriche ma anche tecniche nel caso di bisogno», dicono gli organizzatori.

Questo sarà il primo di vari interventi che l’Associazione violeNzadoNna proporrà alle scuole e che si terranno nel corso del futuro anno scolastico; “certe che la prevenzione sia la sola arma a disposizione per vincere la violenza”, commentano dall’associazione.