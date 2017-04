Un intero paese saluta Arianna: “Voleva sposare il suo Andrea”

busto arsizio varie

L’ultimo sogno che avrebbe voluto coronare era quello del matrimonio col suo Andrea e, in parte, la tenace e forte Arianna lo ha raggiunto perchè la chiesa di San Gaudenzio (piena di persone) non era addobbata per un funerale ma per un matrimonio e la lettura scelta dal Cantico dei Cantici era proprio per una cerimonia nuziale. Fuori i palloncini bianchi, sul feretro bianco le rose.

Arianna Sonia Scollo, laureanda in farmacia, ricercatrice, poetessa, campionessa di twirling, giudice internazionale di questo sport e cittadina benemerita di Fagnano è stata salutata da centinaia di amici, parenti e semplici conoscenti in un pomeriggio di vento nella chiesa parrocchiale del paese che l’ha amata.

Dal pulpito don Ivano Tagliabue, suo padre spirituale che l’ha accompagnata in questi ultimi mesi di dolore con frequenti visite all’ospedale dove era ricoverata, ha raccontato di quei pianti che ne mostravano la fragilità e allo stesso tempo la grande tenacia nel voler raggiungere i risultati che si era prefissata, nonostante la malattia peggiorasse la sua qualità della vita ogni giorno: «Dio l’ha chiamata a sè nel giorno della Resurrezione di Cristo, mentre le campane suonavano» – ha ricordato commosso.

I genitori Salvina e Giuseppe, la sorella Serena e il cognato, il fidanzato Andrea, i parenti tutti hanno ascoltato le parole don Ivano che la conosceva bene, che l’aveva cresciuta spiritualmente e accanto alla quale ha continuato a rimanere nonostante il suo ministero l’avesse portato lontano da Fagnano Olona.

Tra i molti presenti c’erano anche gli angeli della Croce Rossa di Busto Arsizio che le sono stati accanto accompagnandola nelle presentazioni del libro di poesie che aveva scritto.