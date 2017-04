Un luglio musicale: asilo estivo speciale al Veratti

asilo infantile di Varese

L’Asilo Infantile Veratti di Varese, in via Como 9, organizza per il mese di luglio 2017 una SEZIONE ESTIVA IN MUSICA aperta a bambini dai 3 ai 7 anni anche non frequentanti la scuola durante l’anno scolastico.

Si tratta di un’esperienza nuovissima in ambito varesino che si avvale della collaborazione con AIGAM, l’importante e prestigiosa associazione con sede a Roma ma che conta insegnanti in tutta Italia che si occupano dell’apprendimento musicale dei bambini (www.aigam.it) attraverso la Music Learning Theory di E. E. Gordon.

Oltre alla maestra Anna, in organico al Veratti, musicista e insegnante AIGAM, alle maestre della scuola, alle cuoche e al personale in servizio, sarà presente un ulteriore insegnante di musica AIGAM così da poter proporre ai bambini iscritti al campus un percorso educativo improntato sulla musica e sullo sviluppo dell’AUDIATION, ossia del pensiero musicale, attraverso attività educative, ludiche, creative e ricreative che abbiano come oggetto la musica.

Durante ciascuna settimana verranno svolte lezioni di SviluppoMusicalità® per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, a fianco di una serie di laboratori musicali organizzati sia dagli insegnanti AIGAM che dalle maestre.

Giochi di squadra a soggetto musicale, giochi d’acqua in musica, percorsi musicali, racconti in musica, laboratori alla scoperta della voce degli strumenti, piuttosto che al valore artistico di un brano musicale in associazione con l’arte e all’esplorazione della scrittura musicale, accompagneranno le giornate dei bambini, che avranno modo di stare in compagnia, divertirsi ed essere seguiti attraverso attività di qualità.

La Sezione Estiva 2017 avrà una durata complessiva di 3 settimane, da lunedì 3 luglio a venerdì 21 luglio. L’orario giornaliero di apertura del servizio è dalle ore 8 alle ore 18, dal lunedì al venerdì.

Per informazioni consultare il sito: www.asiloveratti.it o telefonare allo 0332 – 283113.