Un mese di musica e cultura al circolo Cuac

arnate generiche

Continuano e si intensificano gli incontri e le iniziative – tra musica, cultura e militantza – al Circolo CUAC di Arnate, a Gallarate.

Gli importanti appuntamenti del trascorso mese di marzo, tra i quali ricordiamo la presentazione della pubblicazione de “L’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo” e “Una storia di tutti. Da piazza Fontana all’assassinio di Pinelli” con la testimonianza, tra gli altri di Claudia Pinelli, hanno riscosso una presenza di pubblico oltre le aspettative.

«Crediamo quindi ci sia terreno fertile per proseguire nella costruzione di un progetto, di lunga durata, dove la CUAC possa diventare un punto di riferimento, sociale, ludico e culturale per il territorio gallaratese ed oltre» raccontano dal circolo di via Torino.

Nel mese di aprile continuano gli appuntamenti fissi del venerdì della CUAC, ai quali se ne aggiungono altri, in collaborazione con altre realtà associazionistiche del territorio.

Venerdì 7 aprile sarà la volta di un raffinato live con Max Piran tra soul e r&b, voce e pianoforte.

Sabato 8 a partire dalle 18, in collaborazione con Casa delle donne di Gallarate ed ANPI presentazione dell’opera autobiografica “Canta il merlo sul frumento” alla presenza di Lidia Menapace, Partigiana e femminista, autrice del libro e “Sinfonia al femminile” con gli autori Giovanna Frisoli e Amerigo Sallusti. A seguire, alle ore 21 circa, spazio alla musica popolare con “Jentu de pizzica”, un progetto per la diffusione della musica e della cultura salentina fuori dai confini della Puglia.

Giovedì 20 aprile con le Sezioni ANPI di Cardano al Campo, Cassano Magnago, Gallarate, Samarate-Verghera: “L’onda nera del populismo”, viaggio inchiesta tra l’estremismo di destra in Europa e a casa nostra. Saranno presenti Gennaro Gatto e Saverio Ferrari dell’Osservatorio democratico sulle nuove destre e Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica.

Venerdì 21 aprile presentazione della raccolta di racconti “Vite in chiaroscuro” di Roberto Curatolo con la presenza dell’autore. Conduce Gianni Zuretti. Letture a cura di Katia Pezzoni.

Venerdì 28 aprile, infine, spazio alla musica Raggae, con un pizzico di Samba ed anche un po’ di Trash con dj Colbao.