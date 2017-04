Un centro cottura 4.0 da tremila pasti al mese

Foto varie

Sarà inaugurato lunedì 1° maggio alle 11 e 30 a Marchirolo il nuovo centro cottura in via Dante Alighieri (ex Parco Camiliani) nel segno della sostenibilità e della tecnologia. La struttura, che erogherà tremila pasti al mese agli alunni della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia di Marchirolo oltre ai bambini del doposcuola del Comune di Cadegliano, vanta attrezzature di ultima generazione, oltre a un sistema informatizzato per rilevare le presenze. Tra le novità anche un portale che tra le altre cose permetterà ai genitori di ricaricare online la tessera mensa dei bambini. Non solo tecnologia, il centro cottura infatti è dotato di un mezzo di trasporto elettrico a impatto ambientale zero per la veicolazione dei pasti.

Nell’occasione il comune di Marchirolo consegnerà anche i premi di Benemerenza ai lavoratori del territorio (ore 10.30).

Markas, la società che ha vinto l’appalto, seguirà il centro cottura per i prossimi cinque anni con il coordinamento di sei collaboratori, di cui 5 provenienti dalla precedente gestione, e prosegue nell’impegno sul territorio con altri due presìdi nei comuni di Malnate e Buguggiate.