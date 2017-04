Un nuovo frutteto per i bambini

Eventi

Sabato 22 aprile alle ore 14.00 il Gas (Gruppo di acquisto solidale) Pom da Tèra, con la collaborazione de “La città dei bambini”, aprirà un nuovo frutteto.

Verranno piantate circa 15 piante da frutta alla sede del Gruppo in via Caprera. La prima piantumazione verrà effettuata in corrispondenza della Giornata della terra.

L’obiettivo di questo progetto è di far conoscere ai bambini e ai genitori come nasce e cresce un piccolo “frutteto” nel cuore di una città, di avvicinare i bambini alla natura, di far conoscere le piante, i frutti, la stagionalità ed anche il sapore “vero” della frutta raccolta dall’albero, oltre a creare dei momenti aggregativi per le famiglie.

Cosa possono fare i bambini e gli abitanti di Malnate? Possono aiutare nel processo di piantumazione, osservare come cresce e si sviluppa la pianta, aiutare a mantenere pulito intorno alla pianta, assistere alla potatura, raccogliere i frutti nei vari momenti che creeremo.