Un nuovo pullmino per il Campo dei Fiori

Sul servizio urbano cittadino da qualche giorno sono in funzione due nuovi autobus, che mostrano di “prendere atto” delle nuove esigenze per il trasporto pubblico varesino: il primo è un Otokar Kent, un autobus lungo dodici metri classificato come Euro 6, quindi il più sostenibile dal punto di vista ambientale in circolazione, che ha già preso servizio negli ultimi giorni di settimana scorsa.

Ma è sulla “navetta” Prima Cappella-Sacro Monte e sulla linea CF per il Campo dei Fiori che ha fatto la sua comparsa una grande novità: un piccolo bus Opel, con la capienza massima di dodici posti: una capienza assolutamente adeguata all’utenza media che, nei giorni feriali, usufruisce di questi servizi. Un mezzo piu agile e che permette di muoversi in efficienza nelle giornate in cui il borgo e la montagna non sono proprio “presi d’assalto”.

Resta però il problema delle scolaresche in gita: per tale ragione, Autolinee Varesine invita gruppi o scolaresche intenzionati a visitare Sacro Monte e Campo dei Fiori a contattarli preventivamente via mail o telefono, in modo da poter garantire di volta in volta un mezzo adeguato alle varie esigenze.

ORARI PASQUALI PER I BUS DI VARESE

Autolinee varesine ha comunicato inoltre le variazioni di orario nel periodo di ferie pasquali: quando le scuole sospendono le proprie attività il servizio di Autolinee Varesine si adegua ponendo in vigore, su tutte le linee urbane ed extraurbane, l’orario NON SCOLASTICO: non solo da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile, ma anche nella giornata di lunedì 24 aprile.

La società ricorda inoltre che nella giornata di lunedì 17 aprile, cioè la cosiddetta “Pasquetta” o “Lunedì dell’Angelo”, il servizio sarà sospeso sulle sole linee extraurbane. Sulla rete urbana di Varese infatti, come per tutti i giorni festivi, si utilizzerà l’orario festivo.