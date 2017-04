Un Ogliari intramontabile vince il Motors Rally Show

Foto varie rally: gare, vetture, piloti

Vittoria assoluta nel 2° Motors Rally Show per l’equipaggio varesino formato dal veterano Giacomo Ogliari e dal navigatore “Cobra”, già copilota del giovane Giò Dipalma in diverse occasioni. Il popolare “Jack” torna quindi al successo in una gara e lo fa in provincia di Pavia, sul circuito di Cervesina intitolato a Tazio Nuvolari.

Ogliari ha centrato il successo a bordo di una Ford Fiesta WRC della PA Racing con i colori del Winners Rally Team (foto Alquati); il 53enne già terzo assoluto in Franciacorta a inizio stagione ha avuto il merito di tallonare nella prima parte di gara il leader della classifica Piero Longhi che è stato costretto al ritiro. Il pilota varesino è quindi balzato al comando dopo la quarta delle sei prove speciali e ha mantenuto la testa vincendo l’ultimo tratto cronometrato e chiudendo la gara con un vantaggio minimo (2″5) su Maurizio ed Enrico Tortone, a propria volta su Fiesta WRC. Podio completato dalla Skoda Fabia R5 di Rinaldi e Pieri, che hanno sopravanzato la Fiesta R5 del giovane talento Fabio Andolfi.

Quinto assoluto l’altro pilota della provincia di Varese che ha partecipato la Motors Rally Show: il bustocco Dario Messori si è ben destreggiato sul circuito pavese a bordo di una Ford Fiesta R5 sulla quale è stato affiancato da Elia Ungaro. Messori ha pagato un ritardo di 57″1 da Ogliari ma non ha avuto particolari problemi ad entrare nella Top 5 della gara di Cervesina.

«Sono felicissimo per questo successo – ha detto Ogliari al termine del rally – perché vincere è sempre bello e perché questa volta sono riuscito a regalare il primo trionfo assoluto al mio copilota “Cobra”. Il risultato va dedicato alla PA Racing che mi ha fornito una vettura di alto livello ma soprattutto al mio caro amico ed ex navigatore Fabio Bottinelli, scomparso alcuni mesi fa. Nel suo ricordo che ho stretto i denti per il rush finale».