Un pomeriggio di letture per bimbi che amano i mostri

Monastero di Torba

Nelle giornate di festa, il Monastero di Torba fa da cornice a un pomeriggio di lettura, per trascorrere la giornata festiva in famiglia, nella natura e in una attività creativa. E': “Mi racconti una storia?” un pomeriggio di letture e giochi per scoprire come nasce un racconto, dialogare con un vero scrittore e conoscere tutti i segreti dell’arte della scrittura.

L’appuntamento di martedì 25 aprile vedrà innanzitutto la lettura dell’albo illustrato Il mostro che amava le storie di Sabine De Greef, pubblicato da Babalibri, moderata da Anna Pisapia. Dopo la lettura, è previsto anche un laboratorio creativo ispirato alla storia.

Per l’evento è gradita la prenotazione: la manifestazione, dalle 15 alle 17, è libera, fino però a esaurimento posti.

A pagamento è invece l’ingresso a Torba: che per gli iscritti FAI: è di 3 euro, per adulti non iscritti al Fai è di 7 euro , per i bambini dai 4 ai 14 anni ( e gli studenti fino a 26 anni) è di 5 euro, per i bambini al di sotto dei 4 anni è gratis. Il biglietto famiglia (2 adulti e 2 bambini) è di 18euro. Per prenotazioni e informazioni: FAI – Monastero di Torba, tel. 328-8377206 oppure 0331-820301, mail: faitorba@fondoambiente.it.

I prossimi appuntamenti del ciclo di incontri Mi racconti una storia? saranno il 14 maggio e il 18 giugno