Un pomeriggio “stellare” per i bambini del Ponte del Sorriso

Star Wars al Ponte del Sorriso

Dopo la donazione da parte dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di 21 televisori per le camere dei bambini del nuovo Ospedale Del Ponte, ecco un’altra “stellare” iniziativa organizzata dalla fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus. Grazie alla 501st Legion Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, distaccamenti italiani della 501st Legion e Rebel Legion, organizzazioni mondiali di costuming di Star Wars ufficialmente riconosciute da Lucasfilms Ltd. e Disney, che con i loro splendidi costumi rendono felici grandi e piccini in numerosissimi ed importantissimi eventi sul suolo italiano e non.

Galleria fotografica Star Wars al Ponte del Sorriso 4 di 5

Allegria, stupore e tante emozioni hanno caratterizzato il pomeriggio in pediatria. Il lato oscuro ha provato ad entrare in reparto, ma la forza dei bambini ammalati è tale da sconfiggere ogni minaccia.

Tra la meraviglia dei bambini ed il loro sguardo incantato hanno sfilato i personaggi della famosa saga di Star Wars, trasformando il reparto in un film per un giorno: Han Solo, Darth Vader, Kylo Ren, l’Ammiraglio Ackbar, l’ancella Motee di Padmè Amidala, gli Storm Trooper.

Tanti bambini non potevano muoversi dalle stanze e i personaggi di Guerre Stellari sono andati a far loro visita camera per camera, portando un regalo stellare come ricordo di questa incredibile giornata. Non è poi mancato un giro al punto di primo intervento.

Per un bambino malato è importante poter vivere momenti sereni da raccontare quando si torna a casa. Rappresentano l’aspetto positivo che va a sostituire tutto ciò che di negativo vi è in reparto, come le visite, le terapie, il dolore, permettono al bambino di elaborare quello che sta accadendo e fanno diventare il contatto con la malattia un’opportunità di crescita, invece che essere un’esperienza fortemente traumatizzante.

Un sorriso aiuta anche a guarire.