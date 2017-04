Un pullman per Gozzano per i tifosi del Varese

Varese - Gozzano 3-2

La vetta è a due soli punti (dopo la vittoria 2-0 sulla Varesina), il campionato resta apertissimo: con questa certezza il Varese di mister Bettinelli viaggerà in direzione di Gozzano (Novara) domenica 23 aprile, e anche in quell’occasione sarà accompagnato da un buon numero di tifosi.

Tra essi, come sempre, anche quelli che sceglieranno di viaggiare in pullman con il Club Passione Biancorossa che organizza la trasferta con partenza dalle ore 13 (la partita è alle 15) dal piazzale del “Franco Ossola”.

Il viaggio avrà un costo di 25 euro per i soci (30 per i non soci), comprensivo del trasferimento e del biglietto di ingresso allo stadio della cittadina piemontese.

Per informazioni e iscrizioni si possono contattare sia Antonella (338-2584390) sia Isacco (348-3584201); il termine delle iscrizioni è fisssato per giovedì 20 aprile.