Un servizio navetta per raggiungere lo sportello antiviolenza

L’Associazione Violenza Donna con sede nell’Alto Varesotto ha uno sportello antiviolenza nato all’interno del Tribunale di Varese e per dare la possibilità a tutte le utenti di raggiungerlo anche dai paesi più piccoli, mette a disposizione un servizio navetta.

«Riteniamo lo sportello un passo importantissimo per chi vuole denunciare la violenza domestica, e al fine di aiutare tutte le donne dell’Alto Varesotto che sono impossibilitate per mancanza di mezzi a raggiungere il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 il Tribunale di Varese, mette a disposizione le volontarie e i loro mezzi per accompagnare le donne» spiega Roberta Donati, presidnete dell’associazione.

«Abbiamo 2 numeri di telefono “h 24″ e un gruppo Facebook dove ci possono contattare tutte le persone che vogliano aiuto o delle informazioni o che necessitino un passaggio noi ci mettiamo a disposizione», dice .

«L’Alto Varesotto è un territorio vasto con più di 100 piccoli paesi con un totale di 120.000 persone, contatteremo tutti i sindaci e le forze dell’ordine compresa la polizia locale così da far conoscere a tutti un servizio di aiuto alle donne e rendere l’accesso importante come il neonato sportello antiviolenza all’interno del Tribunale di Varese facilitato anche per chi vive in un piccolo paese», conclude Roberta Donati.