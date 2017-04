Un successo il primo autoraduno Land Rover a Mustonate

Più di 80 equipaggi hanno partecipato alla prima edizione del “Raduno Land Rover Autosalone Internazionale” nella splendida tenuta del Borgo di Mustonate a Varese. Gli istruttori dello staff di Land Rover Experience Italia hanno sapientemente gestito le moltissime vetture presenti che hanno girato a rotazione fra i tre percorsi off-road creati ad hoc nei 60 ettari di boschi della tenuta.

In particolare sono state create tre prove: Ruba bandiera, Percorso Off Road (Itinerante) e Trial.

Al rientro degli equipaggi è stato offerto il brunch dei “Piacere dei campestri”. Al termine del pranzo per le prove “Ruba bandiera” e “Trial” premiati 6 equipaggi, consegnando un buono per il lavaggio completo per rimettere a nuovo le vetture! Consegna attestato di partecipazione e Polaroid ricordo per tutti i partecipanti.

Mentre i partecipanti stavano concludendo la giornata, lo staff tecnico è stato impegnato nella realizzazione della prova su strada della Nuova Discovery, presentata ufficialmente in occasione del raduno e che ha riscosso un notevole interesse da parte di tutto il pubblico e la stampa presente.