Un televisore in vetrina per “Tradate in testa“. L’iniziativa è stata lanciata dalla coalizione che sostiene il sindaco uscente, Laura Cavalotti, alle prossime elezioni amministrative: Partito Democratico, Partecipare Insieme 2.0 e Sinistra per Tradate.

«Per tutti i cittadini innamorati del proprio paese, che lo vivono quotidianamente e che vogliono essere informati su come l’amministrazione in carica si sia comportata negli ultimi anni c’è una novità in città – spiegano dalla coalizione -: il televisore nella vetrina della sede della Coalizione “Tradate in testa” composta dal PD e dalle liste civiche Partecipare Insieme 2.0 e Sinistra per Tradate in via Santo Stefano. Questo televisore esplicherà in modo semplice e diretto, attraverso delle diapositive, ciò che è stato compiuto negli ultimi anni di amministrazione Cavalotti, i valori in cui la coalizione “Tradate in testa” crede e ciò in cui si impegnerà per costruire il futuro della nostra città dal momento in cui venisse eletta nelle elezioni di Giugno. Così da fare chiarezza direttamente con il cittadino dando informazioni con dati alla mano senza passaparola o per sentito dire».