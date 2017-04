Un viaggiatore goloso in riva al Ceresio

Foto varie

Secondo incontro della Rassegna “Libri da gustare” oggi pomeriggio, sabato 8 aprile, alle 17 in piazza S. Ambrogio, Porto Ceresio.

Ospite della rassegna Roberto Perrone che racconterà il suo libro “Manuale del viaggiatore goloso”.

Perrone, famoso scrittore e giornalista scrive di sport, enogastronomia e viaggi per il Corriere della Sera.

Ha seguito tutti gli avvenimenti sportivi più importanti degli ultimi trent’anni e questo gli ha consentito di viaggiare e conoscere grandi ristoranti e cuochi in ben cinque continenti.

È autore dei romanzi: Zamora (Garzanti, 2003), La lunga (Garzanti, 2007, premio Forte Village), Averti trovato ora(Mondadori, 2007, premio Coni per la narrativa), La ballata dell’amore salato (Mondadori, 2009), Occhi negli occhi (Mondadori, 2011), La cucina degli amori impossibili (Mondadori, 2013, premio Bancarella cucina) e della biografia di Gigi Buffon Numero 1(Rizzoli, 2008), nonché della fortunata serie per ragazzi ‘Banana Football Club’

A Porto Ceresio racconterà il “Manuale del viaggiatore goloso”, nato dai suoi viaggi attraverso l’Italia e non solo, in cui la descrizione delle pietanze e degli chef diventa una via creativa per raccontare lo spirito dei luoghi.

Nel volume sono raccolte le centinaia di scorribande vissute da Roberto negli anni, corredate da indicazioni su ristoranti, produttori, cantine, alberghi e inoltre inframmezzate da alcune pagine curiose, come “II decalogo del viaggiatore goloso”. da consultare per regalarsi una sosta golosa mentre si viaggia ma anche da leggere con passione, per sentire come la scrittura sia in grado di riportarci intatti i sapori più intensi della vita.

Ingresso libero.