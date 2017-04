Un viaggio attraverso le ricette della via Francigena

Personaggi, luoghi ed eventi di Castiglione

Nuovo appuntamento per Il te con l’autore domenica 30 aprile, alle ore 16 presso il caffe Lucioni di Castiglione Olona. Questa volta l’iniziativa proposta dall’associazione Borgo antico schiaccia l’occhio alla ai sapori ed alla cucina popolare; questa volta il libro presentato sarà “Santo mangiare: ricette dai conventi lungo la via Francigena”, di Patrizia Rossetti editato da Pietro Macchione.

«Abbiamo già avuto modo di presentare libri di cucina, ma la nostra attenzione si è sempre rivolta a testi che avessero anche alla base una ricerca culturale di fondo. Quindi non solo ricette ma anche qualche cosa di più e di maggior coinvolgimento» spiega Ugo Marelli, presidente dell’associazione.

In questo libro, il secondo di Patrizia Rossetti dedicato alla cucina, la ricerca volge ad un itinerario di sapori popolari e propone una serie di menù stagionali con ricette di prodotti provenienti dai luoghi dei conventi. Tutti ingredienti sono stagionali, biologici e a chilometro zero. Non è un caso la scelta di presentare queso libro: in esso si parla di una ricerca dei prodotti naturali che Dio regala con un forte accento verso i percorsi spirituali dei pellegrinaggi nelle città papali. Con l’aiuto di questo libro, possiamo finalmente annunciare che Castiglione Olona è stata recentemente inserita in un percorso corollario dell’importantissima Via Francigena, la Via Francisca, che prende il via da Costanza per concludersi a Pavia. Da Pavia ci si collega con la Francigena verso Roma.

L’autrice del libro “Santo Mangiare”, Patrizia Rossetti, intraprende un viaggio insolito seguendo il percorso della via e fermandosi come i pellegrini a venerare le reliquie nella Citta Eterna. i pellegrini partivano dalle regioni più disparate d’Italia come Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana e Lazio. L’attenzione è rivolta in particolare modo alla cucina al femminile, con ricette che spaziano dall’antico all’ultra moderno. Nel suo libro le ricette e preparazioni iniziano da Ildegarda di Bingen, nota religiosa e naturalista tedesca fino a Petronilla una pioniera alla scoperta della cucina povera operata nella prima metà del Novecento.