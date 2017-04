Una cena in piazza davanti a Santa Maria, come 500 anni fa

immagini di luoghi della città

Sono passati 500 anni dalla posa della prima pietra del Santuario. Nell’ambito delle iniziative culturali celebrative, l’Amministrazione comunale e la parrocchia di san Giovanni, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, hanno organizzato un’iniziativa a tema rinascimentale che permetterà ai cittadini di vivere una serata del 1517.

Sabato 6 maggio a partire dalle ore 20 in via Cavour e piazza santa Maria, sarà servita una cena il cui menu è stato studiato da Enaip Busto Arsizio in base a una ricerca storica sugli ingredienti e sui piatti dell’epoca. A cucinare saranno i giovani che frequentano il corso di specializzazione IFTS “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agro-alimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione eno-gastronomica”.

A servire a tavola altri studenti dell’Enaip vestiti con costumi ispirati al rinascimento, realizzati dall’Acof Olga Fiorini e dal Club Boschessa. Non mancheranno musica, giochi e animazione anche con il contributo del servizio di Didattica museale e territoriale.

Di seguito il menu:

SALVIATA Crêpe all’erba salvia

HERBOLADA DE MAIO Torta salata di ricotta, bietole, erbe aromatiche

PANE TOSTATO CON SPUMA DI FEGATO E FICHI UBRIACHI

BISACCIA CACIO E PORRI Saccottino ripieno di formaggio e verdure di stagione (porri)

POLLO FINOCCHIATO Fusi di pollo stufati con crema di finocchi e mandorle, speziati con zafferano

TORTA DI RISO SPEZIATA Torta dolce di riso e cannella

SPUMA DI RICOTTA CON FICHI E NOCI Bicchierino con ricotta dolce montata, fichi, noci, miele e frutta cotta.

Il costo è di 15 Euro a persona.

Info e prenotazioni: Distretto Urbano del Commercio – 0331 390294 – 329 9603385 – duc@comune.bustoarsizio.va.it.