Una chiesa gremita per l’ultimo saluto a Valentina Garibaldi, la donna di 32 anni scomparsa in seguito ad un incidente stradale nella notte di mercoledì sera. La chiesa della Madonna del Ponte di Laveno Mombello, in Via Garibaldi, ha raccolto parenti e amici per la cerimonia funebre.

Gli amici di Valentina hanno scelto di portare la bara in spalla fino alla chiesa, dove alla 14 e 30 è iniziata la funzione. In molti hanno voluto salutarla, tanto che la Chiesa non è riuscita a contenere tutti i presenti.

«Siamo in tanti per dare l’ultimo saluto a Valentina – ha detto Don Carlo durante la predica – e questo deve dare forza ai genitori, ai partenti e agli amici che in questo momento provano un dolore molto grande. Coloro che le volevano bene si trovano di fronte ad un cammino difficile e ad un grande mistero, quello della morte nel pieno della vita. La parola di Dio deve essere colta come aiuto per vivere questo momento di dolore».

La cerimonia è stata interrotta per qualche minuto a causa del malore di una parente della ragazza che è stata soccorsa dall’ambulanza. La bara di Valentina è stata salutata da un lungo applauso davanti al sagrato della chiesa e dal lancio di palloncini colorati. La salma verrà cremata. I parenti di Valentina hanno chiesto a parenti e amici di non comprare fiori ma piuttosto di contribuire con delle offerte da destinare all’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro.