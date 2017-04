Una domenica al Castello, con la Fonderia e le super Mamme

Malnate - Festa Fonderia e Mamme edizione 2016

Una giornata tra arte, creatività e giochi al Parco I Maggio di Malnate, dove domenica 9 aprile è in programma un doppio appuntamento per bambini e famiglie organizzato dalla Fonderia delle Arti e dall’Associazione Anima – L’anima delle mamme, in collaborazione con il Comune, la Prenjmegen e la Proloco di Malnate.

Dalle 10 alle 18 l’associazione culturale e artistica che ha sede nel castello del Parco I Maggio organizza il suo Open day di primavera, un’occasione per far conoscere le molte attività e i corsi proposti sia per adulti che per bambini.

Ci saranno gli insegnanti e i creativi dei corsi già attivati e quelli delle nuove proposte che caratterizzeranno il 2017: decorazione artistica, bricolage, bonsai, creazioni di cartapesta, yoga per adulti e bambini e il nuovo corso di Cinque tibetani.

Per tutta la giornata la sede della Fonderia delle Arti resterà aperta per ogni informazione e per chi desidera visitarla.

Nel bellissimo parco che circonda il Castello, sempre a partire dalle 10, si svolge la seconda edizione della festa per bambini e famiglie “Mamma che creatività!”, organizzata dall’associzione Anima – L’Anima delle mamme.

Per tutta la giornata tantissime proposte e attività sia per i grandi – con il mercatino dell’hobbistica e vari workshop – sia per i bambini, con laboratori creativi, gonfiabili, animazione e trucca bimbi, giri in pony, una caccia all’uovo nel Parco, baby dance e uno spettacolo teatrale.

Dalle 12 sarà attiva anche l’area ristoro allestita grazie alla collaborazione della Prenjmegen.

In caso di maltempo la festa si terrà nell’area feste coperta di via Pastore.

