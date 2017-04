Una giornata di vento forte, l’allerta della Protezione civile

Acqua e vento

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione), per la giornata di domani, martedì 18 aprile, per rischio vento forte sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco) e IM-12 (Bassa pianura occidentale, province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia) e di ordinaria criticità per il resto della Lombardia, compresa la provincia di Varese.

“Nel corso delle prossime ore un fronte di aria fredda di origine artica si addosserà all’arco alpino, provocando l‘attivazione di moderati o forti venti di Foehn su gran parte della regione – si legge nella nota della Protezione civile lombarda – specialmente sui rilievi e sui settori di pianura occidentali”.

Nel corso della prossima notte è previsto un rinforzo della ventilazione settentrionale sui rilievi prealpini occidentali, con ulteriore intensificazione nel corso della mattinata.

Le ore successive vedranno un aumento della ventilazione su gran parte della nostra regione, con particolari riferimento a rilievi, valli e zone di pianura centrali e occidentali.