Una gita in fattoria con lo Slow Food day

le vacche del Desi (Pian du Lares)

La condotta di Varese di Slow Food sarà in gita al Plan del Lares domenica 9 aprile per festeggiare lo Slow Food Day annuale.

La manifestazione – che è al suo 31esimo anno – serve e riproporre i temi di un’agricoltura sostenibile e di una educazione al cibo Buono Pulito e Giusto.

«Il tema della festa di quest’anno sono le scelte quotidiane quotidiane di ognuno di noi: perchè siamo noi a poter decidere quale cibo prediligere, quali alimenti acquistare e come alimentarci, nel rispetto della nostra salute e del nostro ambiente – spiega Claudio Moroni, responsabile della condotta slow food di Varese – Per farlo abbiamo organizzato in tutta Italia laboratori, incontri, degustazioni, dibattiti, pranzi o cene, visite in aziende agricole e cantine. Noi della Condotta di Varese andremo dall’Azienda Agricola Plan del Lares e visiteremo l’allevamento, certificato biologico, di capretti in allattamento e mucche, visiteremo il caseificio

con spiegazioni sui come si fa il formaggio e sui nostri progetti. Seguirà un ottimo pranzo e una giornata all’aperto».

Per info e prenotazioni: info@slowfoodvarese.it oppure 348.2541790. Per l’occasione, a chi rinnoverà la tessera associativa o si iscriverà ex novo in questo giorno, sarà data in omaggio la Guida Osterie d’Italia.

Questa e le altre iniziative nazionali sono sul sito della festa.

LE INFO SULLA GIORNATA E IL MENU’ NELLA LOCANDINA IN PDF