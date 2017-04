Una Grande Famiglia dà l’ultimo commosso saluto a Luca Squizzato

Era strapiena la sala del Commiato, al cimitero di Giubiano, Varese, per l’ultimo saluto a Luca Squizzato, l’alpinista morto in Trentino qualche giorno fa.

Ad accorrere per abbracciare e stare vicino a chi rimaneva nel suo vuoto, c’era tutto il liceo Classico Cairoli, grande parte della società civile varesina, gli amici della famiglia Squizzato da Gornate Olona. Papà Mario fu il primo editore di Rete 55, la mamma della sua compagna Laura, che gli ha dato 4 figlie e l’ha seguito nella sua avventura “verde” (era titolare di una azienda Florovivaistica) a Uggiate Trevano è una delle più note e amate professoresse del Classico: Rita Zumin Di Giacomo.

Ma soprattutto, erano una grande famiglia. Di quelle che non si fermano ai legami di parentela ma procedono per inclusione, abbracciando la vita di tutti coloro con cui interagiscono. Così, ad abbracciare Rita, Laura e le quattro figlie della coppia c’erano giovani studenti, gli amici della antica compagnia varesina, avvocati come Laura e il suo papà, persone che con loro hanno condiviso con loro l’impegno civile, mai sopito.

E insieme a loro gran parte della Varese della cultura e dell’istruzione: da Silvio Raffo a Ombretta Diaferia, da Graziano Maffioli a Antonio Franzi, da Salvatore Consolo a Vittorio Fabbricatore, oltre ad altre decine di persone che hanno fatto la cultura e l’impegno civile a Varese.

Nessuno è mancato per l’ultimo abbraccio a quella grande famiglia che aveva saputo trasformarsi diventando sempre più grande e più bella, anche dopo il trasferimento dal varesotto al comasco (vivono infatti a Uggiate Trevano). Pochi chilometri, che non hanno mai spezzato legami di cuore: quei legami che lo hanno salutato, con voce rotta, al cimitero di Giubiano in un assolato pomeriggio di primavera.