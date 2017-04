Una mostra dedicata alla “via Crucis” per festeggiare la Pasqua

Fondazione Molina Varese

La Fondazione Molina si prepara alla Pasqua attraverso un itinerario che coinvolge Ospiti, personale e famigliari. Il progetto punta l’attenzione sul percorso della Via Crucis con le “stazioni” che rappresentano i momenti salienti della Passione di Gesù.

Il messaggio lanciato, soprattutto da una realtà particolare come la Fondazione Molina, è quello di comprendere una grande verità: la vita è fatta di gioie e di dolori, ma nella morte in croce si spalanca un orizzonte carico di speranza per tutti.

La proposta dello Staff Animazione ad ogni Nucleo è quella di soffermarsi su una stazione della Via Crucis rappresenta in modo artistico secondo una interpretazione fatta dagli Ospiti aiutati dall’animatore di Nucleo.

Ne è scaturita la mostra dal titolo La “nostra” Via Crucis che sarà inaugurata martedì 11 aprile alle ore 10.30 nella zona teatro e sarà visitabile fino a domenica 23 aprile.