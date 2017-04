Una mostra per i 40 anni del Centro Artecultura Bustese

Foto varie

Sabato 29 aprile 2017 dalle ore 17,30 presso la galleria il Cortiletto di Santa Maria a Busto Arsizio si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva dei soci CAB, Centro Artecultura Bustese, dal titolo NON SOLO FUORI.

La mostra celebra i 40 anni della nascita del CAB, che si configura così come una delle presenze più antiche per la promozione dell’arte sul territorio bustocco.

Contemporaneamente, l’associazione vuole celebrare i 500 anni dalla fondazione del Santuario di Santa Maria. Per questo il tema scelto è stato proprio questo: “forme e colori raccontano l’arte celata nel santuario”. Il tema è stato affrontato dai nostri artisti con intraprendenza e creatività.Vi invitiamo a scoprirlo visitando la mostra, che resterà aperta fino al 14 maggio 2017, secondo gli orari indicati qui sotto.

La mostra, corredata di ricco catalogo, si inserisce nel calendario delle iniziative per il “500° anniversario del Santuario di Santa Maria” nel periodo dal 21 aprile al 14 maggio 2017, realizzato dalla Parrocchia San Giovanni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.