Dopo una notte nel bosco sono salvi gli anziani coniugi

Coniugi scomparsi, i vigili del fuoco trovano il marito

La voglia di fare quattro passi per raggiungere casa si è trasformata in una notte all’addiaccio, sotto un breve temporale, e in una giornata di frenetiche ricerche per trovare quei due anziani innamorati dell’Alto Lago.

Una coppia di anziani di origini tedesche è stata difatti ritrovata dopo una sera e una giornata di ricerche scaturite nel tardo pomeriggio di oggi, 11 aprile, quando la signora, di 82 anni è stata individuata nei boschi. Il tutto dopo che anche il marito, qualche ora prima, era astato portato in salvo dai soccorritori.

Entrambe gli anziani, ultra ottantenni, sono provati ma stanno bene.

L’ALLARME – I coniugi, residenti a Milano, hanno da anni un’abitazione nelle alture sopra Maccagno, nella zona di Campagnano. Amanti dei boschi e della natura, erano nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, nei pressi del supermercato di Maccagno per delle spese, assieme alla figlia e al genero.

Ad un tratto, però, i due anziani hanno deciso di intraprendere la salita verso casa percorrendo un sentiero.

Non vedendoli più, i parenti hanno dato l’allarme ed una prima ricerca è stata attivata nella serata di ieri facendo scattare il protocollo e coinvolgendo tutte le unità disponibili.

Nella serata di ieri, attorno alle 20, sulla zona si è abbattuto un breve ma intenso temporale.

LE RICERCHE – All’alba di oggi le ricerche sono riprese con diverse unità dei vigili del fuoco che hanno operato con l’elicottero e squadre di terra, unità del CNSAS (Soccorso alpino), protezione civile e dell’Ust (unità soccorso tecnico).

Sul posto anche la polizia locale di Maccagno con Pino e Veddasca.

I carabinieri hanno attivato i cani molecolari e nel primo pomeriggio la prima buona notizia: l’uomo è stato trovato e portato al pronto soccorso di Luino: sta bene.

Foto varie

I cani dei carabinieri forestali hanno continuato le ricerche (nella foto qui sopra) fino al ritrovamento anche della donna, individuata in una zona a forte pendenza vicino a Campagnano e recuperata con una barella a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco: reagisce e verrà medicata anche lei all’ospedale.

Sul posto assieme ai militari era presente anche il sindaco Fabio Passera.

(articolo aggiornato alle ore 16.40 di martedì 11 aprile)