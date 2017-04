Una nuova raccolta per il Centro Italia terremotato

L'Associazione Genitori ad Amatrice per consegnare i materiali raccolti per il terremoto

La solidarietà con le popolazioni terremotate del Centro Italia non si ferma.

L’Associazione Genitori per la scuola di Cuasso al Monte organizza sabato 8 e domenica 9 aprile una nuova raccolta di beni di prima necessità per gli abitanti di alcuni centri ancora in piena emergenza terremoto.

Sono state raccolte anche le richieste di alcune famiglie di allevatori che hanno difficoltà ad approvvigionarsi di cibo e attrezzature per gli animali.

Sulla pagina Facebook dell’Associazione Genitori è possibile trovare l’elenco dei prodotti di cui c’è maggiore necessità, oltre ai prodotti per l’igiene personale, sempre molto richiesti.

La raccolta sarà effettuata sabato 8 aprile dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 9 dalle 9.00 alle 17.00 all’oratorio di Cuasso al Monte, in via Roma.