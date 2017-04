Una Pasqua tra sole e nuvole

tramonto nuvole nuvoloso cielo

Varrà anche quest’anno il vecchio detto: “Natale sul balcone, Pasqua col tizzone (nel camino, e acceso)”?.

Niente di sicuro, certo, ma a leggere la tendenza proposta dal Centro Geofisico Prealpino potrebbe capitare di sedersi a tavola sotto il sole e assistere ad un annuvolamento repentino che probabilmente non si spingerà fino allo scroscio d’acqua di quelli brevi ma intensi. Ma può succedere: è primavera.

SITUAZIONE - “Questa mattina un temporaneo rientro di aria umida da Est ha portato nuvole in graduale dissoluzione. Tuttavia l’anticiclone atlantico si estende ancora sull’Italia fino a venerdì con bel tempo e temperature al di sopra delle medie stagionali. Sabato transito di temporali, seguiti da aria più secca da NW che riporterà il sole a Pasqua”, dicono dall’Osservatorio.

PREVISIONI - Oggi, mercoledì 12 aprile al mattino annuvolamenti irregolari ma asciutto o al più quattro gocce sulle Prealpi di Verbano e Lario, via via soleggiato. Temperature massime in leggero calo.

Giovedì ben soleggiato e nuovamente più caldo con temperature massime oltre le medie stagionali.

Venerdì ancora in buona parte soleggiato ma con annuvolamenti cumuliformi sui monti e passaggi nuvolosi in serata. Probabilmente asciutto.

TENDENZA - Sabato nuvolosità variabile con possibile transito di alcuni rovesci o temporali. Domenica soleggiato e a tratti ventilato da Nord sulle Prealpi. Probabilmente soleggiato anche per S. Angelo.