Una passeggiata “al buio” al Campo dei Fiori

Passeggiata ciechi

Il Lions club international distretto 108 organizza per la mattinata di domenica 30 aprile l’evento “Due passi con gli occhi di chi non vede”, passeggiata culturale ed emozionale in cima al Campo dei Fiori accompagnando persone Ipo e non vedenti.

L’evento ha il patrocinio del comune di Varese e della fondazione Comunitaria del Varesotto, e sarà l’occasione di donare il ricavato (un euro a chilometro), per due importanti service istituzionali di Lions: il Libro Parlato e la scuola cani guida di Limbiate.

L’iniziativa vede la partecipazione di dieci associazioni varesine di volontariato, che normalmente interagiscono con il campo dei Fiori.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La mattinata del 30 avrà inizio alle 8,30 con la registrazione dei partecipanti, sul piazzale dell’hotel campo dei Fiori, dove sarà possibile anche parcheggiare l’auto.

Dopodichè comincerà un facile percorso che tutti i partecipanti affronteranno allo stesso modo, perchè anche i vedenti saranno bendati e “assaporeranno” il gusto della gita con tutti i sensi, tranne quello della vista.

Per maggiori informazioni, o per prenotare la propria partecipazione telefonando a Gabriele al 335.225175 oppure scrivere a garolih@gmail.com