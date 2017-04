Una rassegna per aiutare Amatrice

Oggi prende il via alla Sala Comunale Cinema Garden di Gavirate – Via IV Novembre, l’iniziativa dell’Associazione Aamici di Fignano, che riporta sul grande schermo una selezione de La Grande arte al cinema, con il meglio di quanto proposto sinora al cinema sui grandi artisti della storia dell’arte.

La rassegna avrà luogo il mercoledì sera, ogni 15 giorni, per quattro settimane dal 19 aprile al 31 maggio anche con lo scopo di sostenere il progetto “Casa futuro – Gavirate per i giovani di Accumoli e Amatrice”, voluto dalle Associazioni e dai Cittadini di Gavirate a faviore delle popolazioni del Centri Italia colpite dal sisma.

Dicono gli Amici di Fignano: “Anche noi come associazione abbiamo aderito a questo progetto, perché crediamo nei valori della solidarietà, perchè ci sembra doveroso dare una mano a chi ha vissuto eventi tanto tragici e ora fatica a riprendersi, perché siamo sicuri che il Vostro contributo arriverà a chi ha bisogno.”

Questo progetto dove la Bellezza dell’Arte aiuta a ricostruire la bellezza della vita inizia alla grande, con la riproposizione dell’ultimo evento : Raffaello – Il Principe della Arti in 3D.

I produttori di Firenze e Gli Uffiizi 3D, Musei Vaticani 3D e Basiliche Papali 3D, dopo il successo dei primi 3 film, in collaborazione con i Musei Vaticani, e con Magnitudo Film, presentano il quarto film d’arte per il cinema:“Raffaello – il Principe delle Arti – in 3D”, la prima trasposizione cinematografica mai realizzata su Raffaello Sanzio (1483-1520).

“Raffaello – il Principe delle Arti – in 3D”, prodotto da Sky 3D, con Sky Cinema e Sky Arte, segue il percorso tracciato dai 3 precedenti progetti, con un ulteriore apporto innovativo che pone l’accento su un aspetto ancora più cinematografico: è un connubio tra digressioni artistiche, affidate a celebri storici dell’arte, raffinate ricostruzioni storiche, che garantiscono un coinvolgimento intimo ed emotivo, e le più evolute tecniche di ripresa cinematografica in 3D ed UHD per un’esperienza visiva totalizzante e coinvolgente.