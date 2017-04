Una serata con l’”Ospite Gradito”

Foto varie

Continuano le serate per sostenere la prevenzione oncologica in Valcuvia.

Venerdì 7 andrà in scena l’”Ospite Gradito”, una commedia in tre atti di Peppino de Filippo inscenata dalla compagnia teatrale “Alta tensione” di Varano Borghi, regia di Anna Salvadego.

LA TRAMA – Il commendator Gervasio Savastani vive un’esistenza piuttosto soddisfacente, agiata e tranquilla.

Gli affari vanno bene, la figlia sta per sposarsi, la moglie è contenta.

Ma ecco che un giorno gli piomba in casa un vecchio e carissimo compagno di scuola dal nome inquietante: Walter Sotterra!

Gervasio si commuove quando l’amico racconta la sua storia di perseguitato a causa dell’infamante accusa di menagramo e finisce per accoglierlo in casa con tutti gli onori.

Ma quando cominciano a succedere tutta una serie di strane combinazioni…

L’appuntamento è per le 21 in piazza Marconi, 1 a Cuveglio e il ricavato della serata verrà devoluto a sostegno del poliambulatorio di prevenzione oncologica della Lilt, Lega Italiana lotta ai tumori.