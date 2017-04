Una serata per parlare di decrescita felice

frutta verdura mercato chilometro zero generica

Proseguono gli incontri e le riflessioni sulla “Cura della casa comune” organizzate dal circolo Acli di Jerago Orago Besnate, in collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale di Orago, GAS officina Varese, DES Varese e la Comunità Pastorale Maria regina della famiglia, sui temi legati alla sostenibilità ispirati all’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco.

“Se in alcuni casi lo sviluppo sostenibile comporterà nuove modalità per crescere, in altri casi, di fronte alla crescita avida ed irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a rallentare un po’ il passo, a porre alcuni limiti ragionevoli e anche a ritornare indietro prima che sia troppo tardi. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore non può considerarsi progresso”.

Venerdì 21 aprile, ore 21.00, all’oratorio di Orago in via A. De Gasperi n.3, si terrà l’incontro “La decrescita felice: buone pratiche per una Ecologia integrale”, durante il quale verranno presi in esame ed analizzati sotto vari aspetti economia, sistemi di produzione, lavoro.

Relatore dell’incontro, che approfondirà queste tematiche, sarà il professor Maurizio Pallante, fondatore del Movimento Nazionale per la Decrescita felice.