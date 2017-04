Una settimana di gentilezza verso Madre Natura

attività in occasione della Giornata dei diritti dei bambini

Domenica aprile è partita la V edizione della Settimana della Gentilezza, appuntamento ormai consueto per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Somma Lombardo, quest’anno sotto la direzione del prof. Daniele Chiffi, e la scuola dell’infanzia di Coarezza.

L’iniziativa, che coinvolge oltre 1700 ragazzi e 170 insegnanti, prevede attività in collaborazione con enti, in primis il Comune, associazioni, professionisti e volontari allo scopo di educare al rispetto e alla gentilezza verso le persone e la città in generale.

Per quest’anno, in particolare, si è pensato all’educazione ambientale. Ieri si è svolta la Giornata del Verde pulito mentre le scuole Macchi, Rodari e Secondaria, con l’aiuto della Polizia locale, per tutta la settimana attivano il Pedibus.

Poi, ogni giorno saranno coinvolti in incontri o escursioni con esperti e associazioni, laboratori con materiali di recupero, attività di giardinaggio e di pulizia delle aree verdi della città. Tutto all’insegna dell’amore per la natura e della volontà della scuola di aprirsi al territorio, alle sue esigenze e alle sue potenzialità.

Quest’anno erboristi, florovivaisti, guide naturalistiche, allevatori sommesi si avvicenderanno in cattedra, e non solo in cattedra, per condividere il loro sapere e trasmettere ai più giovani il rispetto per piante e animali. All’insegna di una città più verde e pulita in cui i cittadini siano gentili e attenti verso l’altro, qualsiasi regno naturale appartenga.