Una valigia abbandonata e scatta l’allarme bomba alla Stazione Nord

stazione nord varese trenord

Momenti di tensione oggi attorno alle 13 alla Stazione Nord di Varese per una valigia abbandonata che ha fatto scattare l’allarme bomba.

Sul posto sono arrivati Vigili del fuoco, artificieri, Polizia e Polizia locale, ma fortunatamente tutto si è risolto nel giro di poco, quando è stato rintracciato il proprietario del bagaglio abbandonato, un uomo senegalese.

Per precauzione la stazione è stata comunque chiusa per oltre tre quarti d’ora per permettere agli agenti di lavorare in sicurezza.

Prima delle 14 tutto è tornato alla normalità, con la riapertura della stazione.