Una Varesina grintosa strappa un punto alla Caronnese

In una giornata di sole, la Varesina strappa con grinta un importante punto in chiave salvezza alla Caronnese, apparsa piuttosto stanca e senza grandi idee. La partita ha offerto poco spettacolo, con le due squadre che alla fine si sono accontentate del pareggio. Fin dai primi minuti è infatti sembrata una gara bloccata e nonostante la Varesina avesse schierato una difesa a cinque, ha dimostrato maggiore aggressività rispetto agli ospiti soprattutto con le conclusioni di Di Caro e Mira, che in più di un’occasione hanno provato a mettere in difficoltà il bravo Gherardi. Da registrare alla fine del primo tempo un infortunio a Musca sostituito da Allodi.

Nella ripresa la Caronnese ha cambiato assetto, schierando una difesa a tre e aumentando il potenziale offensivo. Gli ospiti hanno spinto di più sulla fascia sinistra con Caputo ma i suoi palloni in mezzo all’area sono stati neutralizzati da Varesio. L’espulsione di Caso al 12 minuto per doppia ammonizione ha costretto la Varesina a schierare un attento 4-3-2. La Caronnese però non ne ha approfittato anche se gli uomini di Gaburro sono andati più volte alla conclusione esaltando le doti di Varesio, che al 24′ ha agguantato un tiro di Marcolini e, tre minuti dopo, respinto una punizione potente ma centrale di Patrini. La Caronnese ha concluso in attacco con altre due conclusioni di Parravicini e Marcolini entrambe fuori dallo specchio della porta. La gara si è conclusa dopo 4 minuti di recupero.

«Non siamo freschi e siamo abbastanza prevedibili – ha commentato l’allenatore della Caronnese Marco Gaburro – . L’uomo in meno ha inciso poco perché non si riusciva a far girare la palla. Il momento è un po’ negativo. Mantenerci in zona playoff sarà davvero dura».

Più soddisfatto invece mister Marco Spilli che commenta: «Faccio i complimenti ai ragazzi. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio, gli avversari non hanno mai tirato in porta. Venegono non è abituata al grande calcio, ma qui col sacrificio stiamo dimostrando che possiamo farcela. Oggi la nostra difesa ha fatto molto bene.»

VARESINA-CARONNESE 0-0

Varesina: 5-3-2 Allenatore: Marco Spilli

Varesio; La Marca, Caso, Musca (dal 44’ p.t. Allodi), Albizzati, Groppo; Oldrini (dal 37 s.t.Martinoia ), Di Caro, Mira; Frugoli, Anzano (dal 22’ s.t. Castagna).

A disposizione: Tutone, Martinoia, Sala, Allodi, Tino, Menga, Castagna, Scapinello, Broggi.

Caronnese: 4-1-4-1 Allenatore: Gaburro

Gherardi; Radaelli, Sgarbi, Patrini, Caputo (dal 37 s.t. Scaramuzza); Marcolini; Mandelli (dall’11 s.t. Parravicini), Baldo, Corno, L. Giudici; Mair (dal 43 s.t. Cominetti).

A disposizione: Del Frate, Cottarelli, Bersanetti, Rudi, A. Giudici, Calì, Scaramuzza, Cominetti, Parravicini.

Ammoniti: Caso (V) , Caputo (C) , Di Caro (V), Groppo (V). Espulsi: Caso (V) 12’ s.t. per somma di ammonizioni. Angoli 5-6

Arbitro: Sig. Francesco Luciani di Roma 1

Collaboratori: Francesco Cortese di Palermo e Martina Bovini di Ragusa.

Spettatori: 550 circa

LEGNANO-PRO SETTIMO 1-1

Poteva essere una grande occasione per entrambe di staccarsi dalla zona retrocessione, ma Legnano e Pro Settimo si sono annullate. È 1-1 il risultato finale con la Pro che passa in vantaggio al 18’ con Taraschi su calcio di rigore, raggiunti però da Ianni al minuto 87. Si mette male per queste due squadre a due giornate dal termine, obbligate a vincere e a sperare in un passo falso da parte delle altre contendenti. Il Legnano rimane ultimo a 25 punti, la Pro Settimo penultima a quota 26.

CLASSIFICA: Cuneo 62; Borgosesia 60; Varese 57; Inveruno, Caronnese 56; Gozzano 53; Chieri 52; Pro Sesto 51; Casale 45; Bra 41; Folgore Caratese 40; Oltrepo Voghera 37; Verbania 29; Bustese, Pinerolo, Varesina 28; Pro Settimo 26; Legnano 25.