Un’indagine sulla morte di Gesù a teatro

Sabato 8 aprile alle ore 21.00 al Teatro di Via Dante la rassegna teatrale CastellanzaInTeatro, organizzata dall’Associazione Amici del Teatro e dello Sport, dalla compagnia teatrale Entrata di Sicurezza, dal Teatro della Corte e da UILT e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, la UILT (Unione Italiana Libero Teatro – Centro Studi Lombardia) propone Indagine sulla morte di Gesù, testo teatrale di Massimiliano Paganini della compagnia teatrale Entrata di Sicurezza che, con Michela Cromi, cura la regia dello spettacolo.

Già proposto in altri palcoscenici, lo spettacolo rappresenta comunque un progetto interessante in considerazione del tema trattato, affrontato in modo originale e coinvolgente e partendo da un punto di vista originale.

Il testo rappresentato parte da fonti storiche e da recenti scoperte per ricostruire gli avvenimenti accaduti a Gerusalemme tra il giovedì e la domenica del mese di nisan attorno all’anno 30 d.C. Paganini ha collocato la vicenda su un piano strettamente storico e l’ha rappresentata dandole uno sfondo di mistero e racconto giallo, come una sorta di indagine, un docufilm, che partendo dalla storia finisce per raccontare della misericordia di Dio.

I personaggi che si muovo sulla scena, Ponzio Pilato, Gesù, i sacerdoti, ecc. sono figure familiari: sono figure storicamente note, ma potrebbero appartenere a qualsiasi contesto storico e vivere in qualsiasi luogo diverso dalla Giudea del I secolo d.C.

Trama: In seguito alla scomparsa del cadavere di un galileo che ha fatto crocifiggere, Ponzio Pilato spedisce una missiva a Tiberio per metterlo al corrente del misterioso episodio. Ricevuta la notizia, l’imperatore invia in Giudea un uomo di fiducia ad indagare sull’accaduto. L’ispettore inviato da Roma dovrà chiarire diversi dubbi: chi era Gesù il Nazareno? Perché è stato condannato a morte? C’è stato un regolare processo? Che ruolo hanno avuto i capi dei sacerdoti Anna e Caifa? E Pilato? Che fine ha fatto il corpo del galileo? Cos’hanno veramente visto i suoi discepoli nel sepolcro?

Ingresso € 10,00. Prevendita dei biglietti presso la Biglietteria del Teatro o presso il Bar Pasticceria Fourteen di Via Vittorio Veneto 19 – Castellanza

Per informazioni: Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it