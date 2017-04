Unni, rimonta vincente. Tradate sul velluto

Unni Valcuvia - Rugby Verbania 23-22

VALCUVIA – VERBANIA 23-22

Grande successo degli Unni che domenica 9 aprile hanno battuto di misura il Verbania, in una partita impreziosita da una rimonta culminata nei minuti finali. (foto Chiara Invernizzi)

L’inizio del match, giocato a Cassano Valcuvia, è stato appannaggio dal Verbania, in vantaggio 12-0 dopo due mete segnate in poco più di dieci minuti. Gli Unni hanno reagito e nel corso della prima frazione di gioco, hanno marcato una meta con Stefano Badi, e due calci di punizione con Alberto Rossi. All’intervallo i piemontesi conducevano 12-11; poi nella ripresa hanno allungato con un piazzato e una meta trasformata. I valcuviani, con undici punti da recuperare e privi di Matteo Gabriele espulso al 53′, hanno trovato le energie per ribaltare il confronto. Prima Matheus Pierobom ha segnato la meta del -6, poi quasi allo scadere Fabio Biondolillo quella del -1. Alberto Rossi ha trasformato regalando la vittoria ai padroni di casa.

Valcuvia: Bossi, Biondolillo, Badi, Battaglieri, Pierobom, A. Rossi, Gabriele, Magistrali, Carbonara, G. Oddi, Di Muro, Carabelli, Renzi, Perdoncin (c.), Alberici (Tuozzo). Ne: Tettamanzi, Agostini, S. Oddi, Marinoni. All.: E. Rossi, D. Lastra e B. Cattaneo.

Note. Arbitro: A. Tonelli. Cartellino rosso a M. Gabriele.

TRADATE – SAINTS 78-12

Il Tradate, ha nettamente battuto all’Uslenghi, i Saints di Abbiategrasso. Dodici le mete siglate dai Muccaleoni, marcate da: Marco Bollini I° (5), Danilo Giussani (3), Walther Galvalisi, Giuseppe Bellusci, Marco Bollini II° ed Edoardo Mascheroni. I Saints hanno messo a segno due mete con Luca Colombini e Marco Murdolo.

Tradate: Agostino, Giussani, Bollini I°, Cherchi, Vulcano, Galvalisi, Corti, Frontini (Sala), E. Mascheroni (c.), Zuccolo (Manenti), Bollini II°, Airaghi, F. Bellusci, D’Arcangelo, G. Bellusci. Allenatore: Zecchin.

Note. Arbitro: E. Funari. Cartellino giallo a Paolo Sala.

GATTICO – ROSAFANTI 24-7

I Rosafanti, guidati nell’occasione dal tecnico della mischia Andrea Felotti, sono stati battuti a Gattico dalla squadra di Moro e Repossini.

Nel primo tempo chiuso 7-7 le squadre hanno segnato una meta per parte. Di Sacha Maas, trasformata da Nicolò Pin, quella del Gattico; mentre i Rosafanti hanno marcato la meta con Pietro Tenconi, trasformata da Antonello Interdonato proprio allo scadere.

Decisive per vittoria e bonus, le tre mete siglate dai padroni di casa nel secondo tempo, marcate nell’ordine da: Alessandro Bertacco, Florindo Cafaro e Maas che con questa segnatura ha potuto festeggiare la doppietta personale.

Rosafanti: D. Riganti, Olivato (Pandola), Cutrupi, Brusa, Cavallaro (D. Colombo), Interdonato, Tenconi, Santoro (Di Gaetano), De Bernardi (Paro), Banfi (c.) Uggenti (Bossi), Dal Molin (De Capitani), D. Riganti, L. Macchi, Procopio. All: Felotti.

Note. Arbitro: D. Lucci. Cartellino giallo a: De Capitani e Interdonato.

CADETTI MALPENSA – CESANO BOSCONE 3-71

A Gallarate il Cesano Boscone ex capolista, come da copione, ha battuto i Cadetti del Malpensa che hanno marcato un piazzato con il mediano Bonvicini. Incetta di mete per gli ospiti che ne hanno segnate undici e possono così continuare a mantenersi saldi al secondo posto della graduatoria.

Malpensa: Gallo, Di Gregorio, Rivolta, Sartori, Bianco, Bagatella, Bonvicini, Travaini (c.), Sgaramella, Brancone, Moriggi, Concollato, Serra, Crimi, Elvi.

Note. Arbitro: L. Sorrentino.