Un’opera di Malnati all’asta per sostenere la Fondazione Piatti

L’artista e designer Carlo Malnati ha scelto di sostenere Fondazione Renato Piatti onlus in occasione della seconda edizione del Varese Design Week.

Venerdì 7 aprile alle ore 18 nella prestigiosa location della Galleria Ghiggini di Varese, Malnati presenterà il suo libro “Tra Felicità, Pensieri, Ricordi” e verrà proiettato un video, diretto dal fotografo e regista Walter Cappelli, incentrato su una performance live dell’artista.

Al termine della proiezione Carlo Malnati presenterà una sua opera, realizzata appositamente per l’occasione, che verrà messa all’asta. Il ricavato della vendita della tavolozza e del libro sarà devoluto in favore delle persone con disabilità intellettive e relazionali e delle loro famiglie di cui Fondazione Piatti si prende cura ogni giorno.

«Ho avuto l’occasione di conoscere alcuni ragazzi ospiti di Fondazione Piatti. Ho incontrato uomini e donne meravigliosi, persone che sono entrate nel mio cuore e sono diventate, subito, importanti per me. – Spiega Carlo Malnati – Utilizzare la mia arte e la mia passione per realizzare opere in favore di Fondazione Piatti che tanto si adopera per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie mi riempie il cuore di gioia. Sono io a ringraziare tutti loro.»

«Persone che si prendono cura di persone: questa è la realtà della nostra Fondazione – afferma Cesarina Del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti onlus. – Più di 450 bambini, ragazzi, adulti e anziani accomunati da una forma di fragilità si affidano ogni giorno a tante altre persone, che hanno competenze ed esperienze specifiche, all’interno di “case” e percorsi fatti apposta per rispondere ai loro bisogni. In questa nostra missione abbiamo bisogno che la comunità ci stia sempre vicino e questa splendida iniziativa di Carlo Malnati è proprio un esempio di come ci si possa prendere a cuore la nostra realtà»

Al termine della serata è previsto un dolce buffet a cura della Pasticceria Oliver e un omaggio florale a tutte le signore presenti.