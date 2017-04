Uyba, dal timore alla felicità: finale conquistata

Futura Volley Uyba 2016 2017

La Unet Yamamay Busto Arsizio riesce a conquistare l’accesso alla finale di CEV Cup battendo per 3-2 la Pomì Casalmaggiore (23-25, 23-25, 25-23, 29-27, 15-9) ribaltando una partita che era iniziata con il vantaggio per 0-2 a favore delle ragazze di coach Caprara. Le biancorosse ci hanno messo il cuore e ci hanno creduto fino alla fine, regalando a tutti i tifosi un grande spettacolo di volley, con il quarto set terminato ai vantaggi e un finale al cardiopalma.

Migliore in campo per la UYBA è Valentina Diouf con 29 punti (2 muri) seguita da Martinez (18 punti, 3 muri) e Berti (15 punti, 1 ace e 5 muri). Dall’altra parte del campo si fa vedere Fabris (24 punti, 43% offensivo, 1 muro), seguita da Gibbemeyer (17 punti, 1 ace, 7 muri) e dall’albizzatese Lucia Bosetti (14 punti, 2 ace). Bene a muro entrambe le formazioni (13 punti in questo fondamentale per la UYBA e 15 per Casalmaggiore) mentre in ricezione la Pomì segna il 60% positivo contro il 31% delle padrone di casa.

Pisani e compagne si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima contro la vincente tra Dinamo Kazan e Galatasaray Istanbul (che giocheranno domenica 2 aprile): gara di anfdata l’11 aprile, ritorno 15 aprile al Palayamamay.

Prima di pensare alla finale di CEV però le ragazze di Mencarelli devono mettere la concentrazione sulla partita di lunedì 3 aprile alle 20:30 contro il Team Saugella Monza per aggiudicarsi un posto ai quarti di finale (alla luce del risultato di gara 1 alla UYBA basta conquistare due set) ed evitare gara 3.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile in regia, Diouf opposto, Fiorin e Martinez in attacco, Stufi e Berti, Witkowska libero.

Il primo set la UYBA parte subito forte con Fiorin che segna subito tre punti e le farfalle volano sul 4-1. Gli errori in attacco di Martinez e Diouf concedono spazio alle avversarie che ne approfittano e trovano il vantaggio (5-6). Si prosegue in sostanziale equilibrio poi un attacco di Guerra e un errore di Martinez portano la Pomì a +2 (14-16). Diouf e Martinez sbagliano molto e le avversarie ne approfittano (16-21). L’attacco di Bosetti e l’errore di Fiorin chiudono il set 23-25.

Nel secondo parziale è Casalmaggiore a partire in quinata scappando subito sull’1-4. Le farfalle sono piuttosto fallose e al time out tecnico la Pomì è a +5 (3-8). I muri di Casalmaggiore bloccano gli attacchi delle biancorosse (8-12) ma Martinez non ci sta e trascina le compagne sull’11-12. I muri di Gibbemeyer su Diouf e Fiorin continuano a fare male (18-20) e coach Mencarelli ferma il gioco. L’attacco di Stevanovich e la pipe di Fabris chiudono sul 23-25.

Il terzo set in campo Spirito su Witkowska. Si inizia in sostanziale equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto. Le ragazze della Pomì approfittano di alcuni errori biancorossi e si va al time out tecnico sul 5-8. Diouf e compagne non ci stanno e riescono a recuperare terreno (10-11). Sull’11-11 coach Caprara ferma il gioco per dare indicazioni alle sue. Al rientro in campo due bombe di Diouf portano la UYBA a +2 (15-13), che poi vola sul 20-15. Un paio di erroracci delle padrone di casa permettono alle ragazze di Caprara di tornare a -3 (20-17). L’errore in attacco della Pomì concede il 24-22 alle padrone di casa ma dopo un’azione praticamente infinita. Tirozzi annulla la prima palla set (24-23). Chiude l’attacco di Diouf 25-23.

Anche il quarto set inizia in equilibrio con le biancorosse che arrivano al primo time out tecnico a +1 (8-7). Al rientro in campo Diouf e compagne volano a +3 (10-7) ma le avversarie non si arrendono e provano a stare attaccate alle padrone di casa (13-12). Le ragazze di Mencarelli hanno in mano le redini della partita (19-15) e sono ormai destinate a portare a casa set e qualificazione alla finale ma sprecano tutto il vantaggio e si torna in parità 22-22. Fabris sbaglia la battuta e regala il primo match ball alla UYBA ma Stevanovic porta il set ai vantaggi (24-24). Il muro di Diouf segna il 29-27 ed è finale di CEV Cup.

TIE BREAK – Mencarelli mette in campo Vasilantonaki su Diouf. La UYBA vola subito sull’8-2 contro una Casalmaggiore che ha accusato il colpo. Chiude Signorile con un tocco di seconda (15-9)

IL TABELLINO

Unet Yamamay Busto Arsizio – Pomì Casalmaggiore 3-2 (23-25, 23-25, 25-23, 29-27, 15-9)

UYBA: Stufi 5, Signorile 1, Cialfi ne, Spirito (L), Fiorin 9, Witkowska (L). Martinez 18, Vasilantonaki 4, Diouf 29, Moneta 3, Berti 15, Negretti, Pisani ne.

Pomì Casalmaggiore: Bacchi, Zuleta. Lloyd ne, Peric 1, Sirressi (L), Turlea 3, Gibbemeyer 17, Bosetti 14, Gibertini (L), Guerra 6, Fabris 24, Stevanovic 6, Tirozzi 8.

Arbitri: Anderson Pavel, Bosenko Volodymyr

Note. Busto Arsizio: battute sbagliate 12, ace 3, muri 13. Casalmaggiore: battute sbagliate 10, ace 4, muri 15. Durata set: 27’ 29’ 28’ 32’ 12’. Spettatori: 2574.