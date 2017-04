Uyba, dentro o fuori? A Cremona per allungare la serie

Uyba Pomì Casalmaggiore 2017

Non sarà facile per la Unet Yamamay Busto Arsizio affrontare gara 2 dei quarti di finale scudetto (mercoledì 19) contro la Pomì Casalmaggiore. Il match di campionato arriva dopo la batosta (morale) di CEV Cup – con le Farfalle superate in casa in finale da Kazan – e dopo il risultato deludente di Gara 1, quando le bustocche, nella “bomboniera” del Palayamamay, hanno perso per 1-3.

La gara si giocherà alle 20.30 al Pala Radi di Cremona e in caso di successo delle padrone di casa la stagione della UYBA sarà conclusa: solo in caso di vittoria, Pisani e compagne riapriranno la serie e rimanderanno ogni verdetto a Gara 3 che però si giocherà sempre a Cremona, giovedì 20 aprile.

La UYBA, comunque, non vuole mollare in anticipo come dimostrano le parole di Serena Moneta, chiamata a commentare il delicato impegno con la Pomì: «I primi due set della finale di Cev, ma in generale tutta la gara, ci devono dare la spinta per queste gare con Casalmaggiore. Dipende tutto da noi: se vogliamo possiamo fare grandi cose». Come – aggiungiamo noi – è avvenuto proprio contro le cremonesi nella semifinale di Coppa.

Per entrambe le formazioni non ci dovrebbero essere sorprese nelle formazioni che verranno schierate in campo; Mencarelli potrebbe semmai decidere di schierare Vasilantonaki su Martinez (o almeno alternare le due straniere in campo) e dovrà decidere chi far giocare nel ruolo di libero tra Witkowska e Spirito.

Novara e Conegliano intanto sono già scese in campo lunedì 17 aprile, rispettivamente contro Scandicci e Firenze e sono riuscite a pareggiare la situazione, vincendo in casa e rimandando ogni passaggio di turno a gara 3.

Martedì sera invece sarà la volta della Foppapedretti Bergamo che tenterà di difendere il vantaggio su Modena dopo la vittoria per 2-3 ottenuta al PalaPanini.